Accoltella la moglie davanti ai figli e scappa, fermato dalla polizia a Bologna: lei è grave Un uomo è stato fermato mentre tentava la fuga dopo aver accoltella la moglie. La donna, colpito al collo, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Il tentato omicidio avvenuto a Bologna davanti ai figli della coppia.

Una donna è stata accoltellata dal marito che si è poi dato alla fuga. Il tentato omicidio si è consumato questa mattina a Bologna, in un appartamento di via Rialto dove i due vivono insieme ai figli che erano presenti in casa al momento dei fatti.

La donna è stata ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale della città e si trova tutt'ora in pericolo di vita. Il marito, la cui identità non è stata ancora resa nota, così come quella della vittima, l'avrebbe colpita al collo prima di darsi alla fuga. I poliziotti lo hanno intercettato poco dopo grazie a un intervento congiunto con i carabinieri.

(notizia in aggiornamento)