video suggerito

Bloccato il conto corrente di Pavel Petronel Tanase, morto a Suviana: “La moglie è sola con due figli” C’era anche l’operaio Pavel Petronel Tanase, 45 anni, tra le vittime del disastro di Suviana (Bologna): lascia una moglie e due figli adolescenti a Settimo Torinese, sostenuti dall’intera comunità locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Esplosione nella centrale idroelettrica di Suviana ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'era anche Pavel Petronel Tanase, 45 anni, tra le vittime del disastro di Suviana (Bologna), l'esplosione alla centrale idroelettrica nell'Appenino tosco-emiliano che per il momento ha causato cinque vittime e due dispersi: l'operaio, morto lo scorso 9 aprile nel gravissimo incidente, ha lasciato una moglie e due figli adolescenti. Una famiglia che, oltre alla morte del padre, oggi deve affrontare un'altra difficoltà.

"Alla donna è stato comunicato il blocco temporaneo del conto corrente. È la procedura, ma lei è sola con due figli", ha riferito a Corriere Torino Liliana Bancescu, esponente della comunità romena di Settimo Torinese. E così tanti esponenti della comunità locale e semplici cittadini, ora, si stanno facendo avanti per sostenere la famiglia di Pavel Petronel Tanase.

Laura e Pavel erano arrivati in Italia quasi 24 anni fa dalla Romania ed erano diventati cittadini italiani nel 2018, come i loro due gemelli di 14 anni, nati a Settimo Torinese. Sarà proprio il Comune di Settimo a coprire le spese per i funerali di Pavel Petronel Tanase, per i quali ancora non è stata fissata una data. "Siamo vicini alla loro famiglia e le nostre psicologhe hanno avviato un percorso per sostenerli a scuola", la dirigente scolastica delle medie frequentate dai due ragazzini.

La Procura di Bologna, intanto, ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo. Gli inquirenti dovranno accertare cosa abbia causato quell’esplosione mortale dal bilancio tragico, e se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza durante i lavori in corso tra appalti e subappalti. Saranno insomma le indagini a ricostruire quanto accaduto tra l’ottavo e il nono piano della struttura, a circa trenta metri sotto il livello del lago di Suviana.