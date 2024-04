video suggerito

Topolino ladro arrestato in strada dalla polizia davanti a Minnie: avvicinava famiglie per derubarle L'arresto è andato in scena nei giorni scorsi tra le strade del centro di Bologna quando la polizia ha messo le mani su un 29enne già noto le forze dell'ordine perché, travestito dal noto personaggio dei cartoni, si aggirava spesso tra bimbi e famiglie per derubarle, in compagnia della sua fidanzata travestita da Minnie.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Chissà cosa penserebbe Pietro Gambadilegno o il commissario Basettoni davanti alla scena di un Topolino ladro incallito portato via dalla polizia in manette davanti alla sua amata Minnie. L'arresto in effetti è andato in scena nei giorni scorsi tra le strade del centro di Bologna quando la polizia ha messo le mani su un 29enne,già noto le forze dell’ordine perché, travestito dal noto personaggio dei cartoni, si aggirava spesso tra bimbi e famiglie per derubarle, in compagnia della sua fidanzata, immancabilmente travestita da Minnie.

L’intervento degli agenti delle volanti della Questura di Bologna nel weekend scorso quando, nell’ambito dei controlli sul territorio in centro, si sono imbattuti nella coppia sospetta e l’hanno fermata. Nell’occasione l’uomo era vestito normalmente mentre lei era vestita da Minnie e insieme avvicinavano famiglie con bimbi chiedendo se volessero fare delle foto.

Dai documenti dell’uomo è emerso però che era già ricercato per un ordine di carcerazione scattato a suo carico per un cumulo di pene pari a oltre quattro anni e dunque da scontare in carcere. L’uomo infatti è stato condannato a più riprese per svariati furti e rapine commessi a partire dal 2017. Le forze dell’ordine infatti lo avevano beccato più volte ad aggirarsi vestito da Topolino in centro mentre, con la scusa di una foto e dei palloncini, avvicinava malcapitate famiglie e le derubava.

Il 29enne in realtà prima del travestimento con il costume dell’amato personaggio per bimbi aveva accumulato una lunga carriera sia come artista di strada sia come malvivente. Inizialmente chiedeva l’elemosina con piccole esibizioni, poi era passato a compiere i primi furti in negozi e supermercati che gli sono costati le prime condanne. Infine era passato al costume di Topolino col quale si aggirava in centro per rovistare nelle tasche di chi avvicinava. Una attività che gli è costata nuove condanne e che ora è stata sospesa dall’intervento degli agenti.