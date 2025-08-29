Tragico schianto tra scooter e trattore: sedicenne muore sul colpo a Verona

Incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto, in località Azzago, frazione del comune di Grezzana, in provincia di Verona. Un ragazzo di 16 anni è morto tragicamente a seguito di uno schianto tra il suo scooter e un trattore con rimorchio.

Immagine di repertorio.

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto, nel Veronese. Un ragazzo di 16 anni è morto tragicamente a seguito di uno schianto tra il suo scooter e un trattore con rimorchio. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di venerdì, poco prima delle 17, in località Azzago, frazione del comune di Grezzana, in provincia di Verona.

Per il giovane alla guida della due ruote inutili i successivi soccorsi da parte dei sanitari del Suem 118 accorsi sul posto dopo una chiamata di emergenza. Lo schianto fatale in via Praro, all'altezza di una strettoia. Secondo le primissime notizie, i due mezzi viaggiavano nei due sensi opposti di marcia quando, per motivi ancora da accertare, si sono scontrati. Il sedicenne a bordo di una piccola moto da cross e il trattore con rimorchio si sarebbero infilati nella stessa strettoia e l'impatto è stato inevitabile. Durante l'impatto col mezzo agricolo il ragazzo sarebbe stato sbalzato anche contro il muro.

Tra i primi a soccorrere l'adolescente lo stesso agricoltore che era al volante del mezzo agricolo. Vista la gravità dell'incidente, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 sia con automedica sia con l'elicottero di emergenza per un più breve trasporto in ospedale. I medici hanno provato a rianimarlo a lungo ma ogni sforzo per salvare il minore si è rivelato vano. Il sedicenne, residente in zona, è stato dichiarato morto sul posto.

Una scena straziante di fronte alla quale l'autista della trattore si è sentito male ed è svenuto. L'uomo è stato soccorso a sua volta dai sanitari e quindi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul luogo dell'incidente stradale mortale Insomma corsi anche i carabinieri per i rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.