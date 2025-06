video suggerito

Tragico schianto tra auto e moto, coppia di fidanzati muore sbalzata sull'asfalto a Verona L'incidente stradale mortale a Malcesine sulla Gardesana Orientale intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì. Le vittime dello schianto sono due fidanzati di 42 e 44 anni che viaggiavano sulla moto coinvolta.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio.

Una coppia di fidanzati è morta tragicamente nelle scorse ore nel Veronese a seguito di un terribile incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto. L’ennesima tragedia della strada nelle scorse ore nel territorio del Comune di Malcesine. Le vittime sono due fidanzati di 42 e 44 anni che viaggiavano su una motocicletta che si è improvvisamente scontrata con una vettura nella tarda serata di ieri, domenica 8 maggio.

L’impatto mortale sulla strada regionale Gardesana Orientale in località Cassone. La coppia viaggiava su una moto che pochi minuti prima della mezzanotte tra domenica e lunedì, per motivi ancora da chiarire, si è scontrata con un'auto. Un impatto devastante che ha sbalzato i due centauri violentemente sull’asfalto e che purtroppo si è rivelato fatale per i due quarantenni.

Dopo l’allarme, sul posto in poco tempo sono giunti i soccorsi medici del 118 ma per la coppia di fidanzati purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. I sanitari, giunti sia con ambulanze che con automedica, hanno subito accertato la gravità delle ferite riportate dai due tanto che è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso per un trasporto immediato in ospedale. Nulla però è servito per salvare la coppia. Dopo aver provato a rianimarli, i soccorritori si sono dovuti arrendere e ne hanno dichiarato il decesso sul posto.

Sul luogo dell’accaduto anche i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dell’area, e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire la dinamica esatta del sinistro mortale. Dalle prime informazioni, si tratterebbe di un incidente frontale tra i due mezzi coinvolti