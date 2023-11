Tragico schianto tra auto e camion, muore il professore Davide Romeo: “Maestro di vita per gli alunni” La tragedia ha sconvolto la comunità locale di Licodia Eubea, in provincia di Catania, dove l’uomo viveva. “Persona amabile, solare ma soprattutto maestro di vita per i tanti alunni che si sono susseguiti” lo descrivono dalla scuola di Caltagirone dove insegnava.

A cura di Antonio Palma

Un terribile incidente stradale tra auto e camion che ha completamente distrutto la sua auto, così è morto tragicamente Davide Romeo, professore siciliano di 49 anni, insegnante presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Caltagirone. La tragedia domenica pomeriggio sulla strada statale 514, la Ragusa-Catania. Romeo viaggiava da solo al volante di una Ford EcoSport quando, per motivi ancora tutti da accertare, si è scontrato con un grosso camion diretto a Ragusa.

Un impatto violento che non ha lasciato scampo al docente. Inutili per lui i successivi soccorsi di vigili del fuoco e sanitari del 118. Il 49enne, residente a Licodia Eubea, è morto praticamente sul colpo lasciando la moglie, anche lei insegnante. Terribile la scena che si è presentata davanti ai soccorritori che nel pomeriggio di domenica sono intervenuti sul posto, nei pressi del bivio per Licodia Eubea, precisamente al km 24+300. Sull'asfalto detriti per centinaia di metri e la vettura al centro della carreggiata. Solo danni lievi al camion il cui conducente è rimasto illeso.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale di Licodia Eubea, dove l'uomo viveva da una decina di anni e quella di Caltagirone, dove la notizia è arrivata tra colleghi e studenti dell’istituto commerciale. Davide Romeo era molto conosciuto in zona non solo come professore ma anche per il suo attivismo nell'associazionismo locale.

"Il Dirigente Scolastico, il personale ATA, il personale Docente, insieme agli alunni dell'Istituto Superiore Majorana Arcoleo, si uniscono al dolore della famiglia Romeo per la tragica perdita del caro Davide, persona amabile, solare, insegnante del nostro istituto, ma soprattutto maestro di vita per i tanti alunni che si sono susseguiti negli anni e che lo ricorderanno con grande affetto portandone per sempre gli insegnamenti nel proprio cuore" è il ricordo della scuola.

Sulla dinamica del sinistro stradale stanno indagando ora i carabinieri di Caltagirone, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori per i rilievi del caso e la viabilità.