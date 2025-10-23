Attualità
Tragico schianto frontale tra auto a Granarolo: morto bimbo di 7 anni, sbalzato dal sedile

La tragedia si è consumata nella serata di ieri, mercoledì 22 ottobre, intorno alle 21, lungo la strada Porrettana in località Lovoleto a Granarolo, nella città metropolitana di Bologna. Per il bambino di 7 anni inutili i soccorsi del 118. Feriti i due conducenti ma in maniera non grave.
A cura di Antonio Palma
Immagine

Un bambino di 7 anni è morto tragicamente nelle scorse ore a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto a Granarolo, nella città metropolitana di Bologna. La tragedia si è consumata nella serata di ieri, mercoledì 22 ottobre, intorno alle 21, lungo la strada Porrettana in località Lovoleto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto su cuoi viaggiava il minore, guidata dal padre, per motivi da chiarire, si è scontrata frontalmente con un’altra vettura che procedeva nel senso opposto di marcia. Un impatto violento che ha ferito i due conducenti ma in maniera non grave mentre per il piccolo si è rivelato mortale. Il minore, che era seduto sui sedili posteriore della vettura, pare non fosse legato con la cintura di sicurezza ed è stato sbalzato via nello schianto.

Per lui purtroppo inutili i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto con diverse ambulanze a automedica. All’arrivo dei soccorritori le sue condizioni era già gravissime e nonostante i tentativi dei medici, purtroppo è deceduto poco dopo tra lo strazio del genitore.

Nello schianto feriti anche tre adulti: il padre del bimbo, un uomo di 34 anni, un ventenne alla guida dell’altra auto e un motociclista. Nessuno di loro è grave. I due conducenti delle vetture trasportati all’Ospedale Maggiore di Bologna in codici di media gravità per alcune fratture mentre il centauro in codice verde per alcune escoriazioni nella caduta.

Sul luogo del sinistro mortale sono accorsi anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica della tragedia. In base a una prima ricostruzione, ancora da accertare, le due macchine si sarebbero scontrate quando una ha invaso l’altra corsia per evitare uno scooter che stava svoltando. Tutti i mezzi sono stati sequestrati per le perizie e i conducenti sottoposti sia all’esame tossicologico che a quello alcolemico.

