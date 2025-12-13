Tragico schianto a Potenza, morto anche il bimbo di 9 anni dopo il decesso del padre: “Ingiusto e straziante”

Il bambino è morto oggi, dopo due giorni di ricovero in rianimazione all’ospedale di Potenza per le lesioni riportate nel tragico incidente stradale in cui aveva perso la vita il padre giovedì scorso.

Immagine di repertorio.

Non ce l'ha fatta il bambino di nove anni coinvolto nel tragico incidente stradale di giovedì scorso a Pantano di Piola, in provincia di Potenza, in cui aveva perso la vita anche il padre. Dopo due giorni di agonia in ospedale. Il piccolo è deceduto oggi, sabato 13 dicembre, per le conseguenze delle ferite riportate nell'impatto.

Una tragedia che dunque si aggrava ulteriormente dopo il decesso del padre 51enne, morto sul colpo in quel tragico pomeriggio dell'11 dicembre sul rettilineo nei pressi del Ponte delle Tavole. Fino all'ultimo si era sperato che il piccolo potesse riprendersi ma troppo gravi si sono rivelate le sue condizioni.

Il bambino era in auto con il padre al momento dell'impatto ed era stato soccorso dal personale del 118 in condizioni disperate. La vettura su cui viaggiavano padre e figlio, una utilitaria, nell'impatto si è ribaltata su un fianco, rimanendo al centro della carreggiata, mentre l'altra auto, un suv, è andata completamente distrutta nella parte anteriore.

Rianimato dai sanitari, il bimbo era stato trasportato in codice di massima urgenza all'ospedale San Carlo di Potenza dove era stato ricoverato in terapia intensiva. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo ma purtroppo non c'è stato nessun miglioramento e il bambino è deceduto senza mai più riprendere conoscenza.

La notizia del decesso del minore ha sconvolto ulteriormente la comunità di Pantano di Piola dove padre e figlio vivevano. L’Amministrazione comunale, che aveva già annunciato la cancellazione di tutte le manifestazioni organizzate nei prossimi giorni in segno di lutto e vicinanza alla famiglia, ha espresso cordoglio per la scomparsa del bimbo.

"Un dolore immenso che lascia senza parole, per il piccolo Francesco e per Giulio. Tutta la comunità è sconvolta, ferita nel profondo, raccolta nel silenzio e nel cordoglio, stringendosi con affetto e rispetto alla famiglia colpita da una perdita così ingiusta e straziante" ha dichiarato il sindaco di Pignola, Antonio De Luca, facendosi portavoce del dolore di tutta la comunità.