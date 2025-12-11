Potenza, schianto frontale tra auto e suv: morto 51enne, il figlio di 9 anni in rianimazione

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 dicembre, nel Potentino, in Basilicata. Uno schianto frontale tra due veicoli è costato la vita a un uomo di 51 anni del posto e il ferimento grave del figlio di 9 anni che viaggiava sulla stessa vettura. Il terribile impatto nel primo pomeriggio, intorno alle 15:30, in località Pantano di Pignola, nei pressi del Ponte delle Tavole, in provincia di Potenza.

All'origine dello schianto ci sarebbe un sorpasso non riuscito che ha portato allo scontro frontale tra i due veicoli lungo il tratto di strada che collega il lago Pantano alla frazione di Pignola. Terribile la scena che si è presentata davanti ai primi soccorritori giunti sul posto. Entrambe le vetture erano completamente distrutte e occupavano l'intera gareggiata della strada principale, un lungo rettilineo, della popolosa contrada nell'hinterland Potentino.

La vettura su cui viaggiavano padre e figlio, una utilitaria, nell'impatto si è ribaltata su un fianco, rimanendo al centro della carreggiata, mentre l'altra auto, un suv, è andata completamente distrutta nella parte anteriore. Per l'uomo al volante dell'utilitaria purtroppo non c'è stato nulla da fare e i soccorritori ne hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto. Il 51enne, residente del posto, lascia anche una figlia piccola e la moglie.

Soccorso in gravi condizioni invece il figlio di nove anni che viaggiava con lui, il minore è stato trasportato in elisoccorso con codice di massima urgenza all'ospedale San Carlo di Potenza dove è ora ricoverato con prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Soccorso è portato in ospedale anche il conducente del suv che però non ha riportato ferite gravi.

Sul luogo del sinistro stradale, oltre al personale medico del 118, intervenuto anche con l'eliambulanza, sono accorsi anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre gli occupanti dalle lamiere delle auto distrutte, e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per determinare le esatte cause dell'impatto mortale.