Sfugge al controllo della madre e viene travolta da un’auto a Prato: grave bimba di 5 anni

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi a Prato. Intorno alle 11 di domenica mattina in via Braga, nella frazione pratese di Tavola, a sud della città, una bambina di cinque anni è stata investita da un’auto. La piccola, di origini cinesi, è attualmente ricoverata in rianimazione al pediatrico Meyer di Firenze.

Avrebbe riportato un politrauma nell’impatto: la prognosi è riservata ma le sue condizioni sarebbero in via di stabilizzazione. Secondo una prima ricostruzione, la bambina si trovava con la mamma quando all’improvviso sarebbe sfuggita al controllo della donna finendo sulla carreggiata. Proprio in quel momento un automobilista procedeva in direzione Tavola.

Lo stesso automobilista ha descritto l’incidente come inevitabile. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi con il 118, l'elisoccorso Pegaso e la polizia municipale. La bambina è stata prima stabilizzata sul luogo dell'incidente dai sanitari e poi trasportata in codice rosso all'ospedale di Careggi. In un secondo momento è stata portata all’ospedale Meyer di Firenze.

Sul luogo dell’incidente a Prato è intervenuta anche la polizia municipale che sta svolgendo gli accertamenti del caso per chiarire la dinamica dell'incidente. Come da prassi, l’automobilista è stato sottoposto all’alcoltest risultato negativo.