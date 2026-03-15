Attualità
video suggerito
video suggerito

Sfugge al controllo della madre e viene travolta da un’auto a Prato: grave bimba di 5 anni

L’incidente domenica mattina a Prato, in rianimazione a Firenze una bambina di cinque anni. A quanto ricostruito, si trovava con la mamma quando è finita sulla strada mentre arrivava un’auto.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Susanna Picone
0 CONDIVISIONI
Immagine

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi a Prato. Intorno alle 11 di domenica mattina in via Braga, nella frazione pratese di Tavola, a sud della città, una bambina di cinque anni è stata investita da un’auto. La piccola, di origini cinesi, è attualmente ricoverata in rianimazione al pediatrico Meyer di Firenze.

Avrebbe riportato un politrauma nell’impatto: la prognosi è riservata ma le sue condizioni sarebbero in via di stabilizzazione. Secondo una prima ricostruzione, la bambina si trovava con la mamma quando all’improvviso sarebbe sfuggita al controllo della donna finendo sulla carreggiata. Proprio in quel momento un automobilista procedeva in direzione Tavola.

Lo stesso automobilista ha descritto l’incidente come inevitabile. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi con il 118, l'elisoccorso Pegaso e la polizia municipale. La bambina è stata prima stabilizzata sul luogo dell'incidente dai sanitari e poi trasportata in codice rosso all'ospedale di Careggi. In un secondo momento è stata portata all’ospedale Meyer di Firenze.

Leggi anche
Bimba di 3 anni morta investita da un'auto davanti alla madre mentre attraversa vicino casa: dramma a Prato

Sul luogo dell’incidente a Prato è intervenuta anche la polizia municipale che sta svolgendo gli accertamenti del caso per chiarire la dinamica dell'incidente. Come da prassi, l’automobilista è stato sottoposto all’alcoltest risultato negativo.

Attualità
Incidenti stradali in Italia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Attacco con drone a base italiana in Kuwait, nessun ferito. Idf: "Altre 3 settimane di guerra"
Guerra in Iran e caro energia: bollette fino a 350 euro per le famiglie italiane
Benzina, biglietti aerei, frutta e verdura: dove stanno aumentando i prezzi
Dall'isola di Kharg passa quasi tutto il petrolio dell'Iran: gli scenari ora che Trump l'ha attaccata
Il generale Capitini: "I droni iraniani da 6mila dollari stanno mettendo in crisi i missili USA e Israele"
Mattarella annuncia: "Italia non entra in guerra, uso basi USA secondo accordi"
"Gli attacchi in Iran provocano danni ambientali enormi": la denuncia di Amnesty
Perché è scoppiata ora la guerra
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views