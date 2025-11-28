Tragico incidente stradale sulla statale Palermo Sciacca: morte madre e figlia, 2 feriti gravi

Il luogo dell’incidente stradale

Tragico incidente stradale nella mattina di oggi sulla statale “Palermo Sciacca”, nel territorio del comune di Altofonte, nella città metropolitana di Palermo. Due donne sono morte mentre due giovani sono rimasti feriti gravemente a seguito di uno schianto frontale tra due vetture che procedevano nei due sensi di marcia. Il terribile impatto prima delle 10 di oggi, venerdì 28 novembre, all’altezza del km 8,400 della strada statale 624.

Un impatto violentissimo che ha distrutto i due mezzi coinvolti e spezzato due vite. Le vittime sono due donne che viaggiavano sulla stessa auto, si tratterebbe di madre e figlia residenti a Monreale. Per loro inutili i soccorsi medici del 118, allertati dagli altri automobilisti di passaggio. Quando gli operatori sanitari sono accorsi sul posto, le loro condizioni erano già gravissime. Hanno provato a rianimare entrambe ma purtroppo si sono dovuti arrendere poco dopo dichiarandone il decesso.

Nello schianto feriti gravemente anche due giovani che sono stati poi trasportati in codice rosso di massima urgenza all’ospedale Civico di Palermo. Nell’incidente le due auto si sono schiantate anche contro un muro che costeggia la carreggiata e hanno coinvolto anche una terza vettura il cui conducente sarebbe rimasto ferito in maniera non grave.

Sul luogo della tragedia, oltre alle ambulanze del 118, anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale a cui spetta ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Da una primissima ricostruzione, per motivi ancora da accertare, una delle due vetture avrebbe invaso la corsia opposta all’altezza di un ampio curvone tra Monreale e Altofonte. Per consentire i soccorsi, i successivi rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti, il tratto è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. L’Anas comunica che sono state previste temporanee deviazioni lungo la strada provinciale 69 bis attraverso gli svincoli di Giacalone ed Altofonte.