Tragico incidente nella notte nel Ravennate, coinvolte due auto e una moto: 3 morti e 3 feriti gravi

A cura di Chiara Ammendola

Foto ASAPS Italia

È di tre morti e tre feriti gravi il bilancio del drammatico incidente avvenuto nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 agosto a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate. Coinvolte due auto e una moto. Ad avere la peggio le donne a bordo di una Fiat Panda, che sono praticamente morte sul colpo, e l'uomo in sella allo scooter di grossa cilindrata.

L'allarme è stato lanciato intorno all'una di notte quando è stato chiesto l'intervento del 118 in via Bollana all’incrocio con via Garaffona per un incidente che ha visto coinvolti tre mezzi: una Fiat Panda, uno scooter e una Mercedes A180. La ricostruzione dello schianto è affidata alla polizia che ha effettuato i rilievi dopo essere giunta sul luogo dell'incidente insieme ai soccorritori e ai vigili del fuoco. I corpi delle vittime sono stati estratti dalla Panda che si è completamente ribaltata: due delle tre donne a bordo, una di 62 e un'altra di 52 anni, sono state dichiarate morte poco dopo. Una terza passeggera è stata ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni

Morto anche il guidatore dello scooter, un uomo di 39 anni. Ferite le due donne che viaggiavano a bordo della Mercedes, sono state portate anche loro al Bufalini e sono gravi: i feriti hanno 24, 25 e 55 anni. La polizia municipale di Cervia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente di cui si hanno ancora pochi elementi chiari.