Tragedia in Val Chisone: fulmine colpisce e uccide due ciclisti, chi sono le vittime Due ciclisti sono stati trovati senza vita fra le montagne nella zona dell’Assietta, nel territorio del Comune di Pragelato. Sono l’imprenditore Alberto Balocco e Davide Vigo. A far pensare che l’incidente sia avvenuto a causa di un fulmine sono state le condizioni meteorologiche della zona.

A cura di Susanna Picone

Dramma nel Torinese: due ciclisti sono stati trovati senza vita fra le montagne nella zona dell'Assietta, nel territorio del Comune di Pragelato, in valle Chisone. Secondo il Soccorso alpino, considerate le condizioni meteorologiche nella zona, la causa più probabile del decesso di entrambi è la caduta di un fulmine.

Le vittime sono l'industriale Alberto Balocco, 53 anni, titolare e amministratore delegato dell'omonima azienda dolciaria, e Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente in Lussemburgo.

Alberto Balocco

Secondo le prime informazioni, a dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio che ha notato a terra i due corpi ormai senza vita verso il rifugio dell'Assietta. Il dramma nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 26 agosto, lungo la strada tra Usseaux e Sestriere che conduce all’Assietta.

Stando a una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, i due ciclisti di mountain bike probabilmente stavano provando a raggiungere la cima dell'Assietta nonostante il maltempo. Nella zona era in corso un violento temporale.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese, è stato inviato il Servizio regionale di elisoccorso e sono state allertate le squadre a terra del Soccorso alpino e i carabinieri. L'eliambulanza, nonostante il forte maltempo, è riuscita a sbarcare l'equipe, che ha avviato le manovre di rianimazione cardiocircolatoria, finché è stato possibile soltanto constatare il decesso dei due ciclisti. In attesa dell'autorizzazione alla rimozione delle salme da parte del magistrato, l'eliambulanza è tornata operativa, mentre le squadre a terra si sono attivate per il trasporto a valle.

Chi sono le vittime

Cinquantasei anni compiuti ieri, Balocco era il presidente e amministratore delegato dall’industria dolciaria fondata dal nonno nel 1927. L'azienda di famiglia dà lavoro a circa 500 persone a Fossano. Costernato il commento su Facebook del sindaco di Fossano Dario Tallone: "È giunta purtroppo la tragica notizia della morte di Alberto Balocco in un incidente. Profondo dolore per la nostra comunità fossanese. Cordoglio e vicinanza alla famiglia". La seconda vittima dell'incidente in montagna è Davide Vigo, 55 anni, torinese residente in Lussemburgo.