video suggerito

Tragedia in A4, furgone si schianta contro un camion e rimane incastrato: conducente muore tra le lamiere Drammatiche le immagini dell’incidente che si sono presentate davanti ai soccorritori. Il furgone era completamente accartocciato e incastrato sotto il camion. Secondo una prima ricostruzione, il furgone si è scontrato violentemente con il semirimorchio del camion, che aveva rallentato in una zona dove vi erano code a tratti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

285 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi nel tratto veneto dell'autostrada A4. Un uomo è morto dopo che il suo furgone si è schiantato a forte velocità contro un camion che lo precedeva in una zona dove vi erano dei rallentamenti. Il dramma si è consumato poco dopo le 13.30 di oggi, martedì 21 maggio, nel tratto l’autostrada A4 compreso tra Venezia Est e Meolo.

L'impatto mortale al chilometro 417 della carreggiata in direzione Trieste dove sono accorsi vigili del fuoco, sanitari del Suem 118 e polizia stradale, oltre agli addetti stradali della concessionaria autostradale, Autostrade Alto Adriatico. Nonostante i soccorsi, per l'uomo al volante del mezzo più piccolo però non c'è stato nulla da fare. La vittima è Emilio Gambon, originario di Montagnana, ma residente ad Abano Terme, nel Padovano.

Il furgone si è scontrato violentemente con il semirimorchio del camion, che aveva rallentato in una zona dove vi erano code a tratti, ed è rimasto letteralmente incastrato sotto il mezzo pesante. Un impatto che non ha lasciato scampo al conducente, unico a bordo. La vittima è rimasta incastrata tra le lamiere contorte del mezzo e i pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per liberarlo.

Quando è stato fidato ai sanitari, però, era già morto e i medici hanno solo potuto constatare il decesso sul posto. Vista la gravità dell'impatto, era stato mobilitato anche l’elisoccorso che però è tornato indietro vuoto. Drammatiche le immagini dell'incidente che si sono presentate davanti ai soccorritori. Il furgone era completamente accartocciato nella parte anteriore e incastrato sotto il camion. Per rimuovere i mezzi incastrati i vigili del fuoco hanno dovuto usare anche un'Autogrù.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, nel tratto c'erano rallentamenti segnalati quando il furgone ha impattato contro l'autoarticolato che lo precedeva nella coda a tratti. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati, il traffico è stato bloccato con lunghe code.