Un morto e un disperso: è questo il bilancio del tragico pomeriggio a Lido Po, nel comune di Boretto (Reggio Emilia). Un 58enne romene è stato recuperato privo di vita nelle acque del Po, mentre un 32enne è tutt'ora disperso nelle acque del fiume e sono ancora in corso le operazioni di ricerca dell’uomo. Una terza persona, invece, è riuscita a mettersi in salvo dopo aver tentato di soccorrere l'amico gettatosi per primo in acqua. I fatti sono avvenuti poco prima delle 14. A ricostruire quanto avvenuto sono i carabinieri della stazione di Boretto, che si stanno occupando delle indagini: i tre uomini si trovavano insieme ad altri loro connazionali in località Lido Po per una grigliata e una giornata di pesca. Una canna da pesca, a un certo punto, è finita in acqua, forse tirata da un pesce che ha abboccato.

Il 58enne si è accorto che la canna da pesca è finita in acqua e si è lanciato anche lui nel fiume, allontanandosi di circa una ventina di metri dalla riva. Ma a causa delle correnti è andato in difficoltà e ha subito iniziato a chiedere aiuto. A quel punto due persone si sono gettate in acqua nel tentativo di salvarlo, senza però riuscirci. Tra questi anche il 32enne che è stato trascinato dalle correnti, mentre l’altro uomo buttatosi per soccorrere l’amico è riuscito a ritornare a riva e dare l’allarme. Sul posto sono arrivati, lungo il tratto di fiume, le ambulanze, i carabinieri, ma anche la polizia locale e i vigili del fuoco di Reggio Emilia, mentre da Bologna è arrivato un elicottero insieme alla squadra sommozzatori che ha dato subito il via alle ricerche. Il 58enne è stato ripescato, privo di vita, dopo oltre un'ora di ricerche, intorno alle 16.30, nel tratto di acqua prospiciente la spiaggia. Le ricerche del 32enne disperso, invece, proseguono ancora in queste ore.