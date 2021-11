Torna dopo 25 anni in tuta mimetica di notte e accoltella il fratello, il caso Ivo Rabanser Da casa in Val Gardena Ivo Rabanser mancava dal 1997 quando era sparito nel nulla senza dare più notizie ma aveva provato ad allontanarsi diverse volte già da minorenne. Quando si è ripresentato a casa del fratello accoltellandolo, quest’ultimo non lo aveva nemmeno riconosciuto. Ha detto solo “Sono tuo fratello” scagliandosi poi contro Martin senza dare alcuna spiegazione.

A cura di Antonio Palma

Si è presentato di notte nella vecchia casa di famiglia dopo quasi 25 anni di assenza, vestito in tuta mimetica e armato di diversi coltelli con i quali ha colpito il fratello che dormiva e che non lo ha nemmeno riconosciuto, ferendolo gravemente. Così ha agito Ivo Rabanser, l'uomo di 42 anni protagonista dell'assurdaaggressione avvenuta nella tarda serata di sabato a Selva di Val Gardena, in provincia di Bolzano. A raccontare la terribile sequenza di quella notte è stato l'avvocato di Martin Rabanser, il fratello dell'uomo che è ancora ricoverato in ospedale a Bolzano ma fortunatamente ora fuori pericolo. "Era in tuta mimetica e con alcuni coltelli mentre loro stavano dormendo" ha raccontato l'avvocato Nicola Nettis a Chi L'ha visto? che per la prima volta si è occupato della vicenda. Sui motivi del gesto per ora non ci sono certezze ma per gli inquirenti si tratta di un atto premeditato.

Per questo si sta cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti dell'uomo che nell'aprile scorso era scomparso di nuovo, questa volta dal suo lavoro a Verona quando, senza dare spiegazioni, ha lasciato l'alloggio e si è ritirato sulle montagne. Da casa in Val Gardena Ivo però mancava dal 1997 quando era sparito nel nulla senza dare più notizie, nonostante i familiari lo abbiano cercato a lungo. Secondo i legali del fratello, non era la prima volta che spariva visto che lo aveva fatto già diverse volta da minorenne, addirittura la prima volta quando aveva solo 14 anni. Era stato sempre ritrovato grazie a denunce e ricerche da parte dei vigili del fuoco e forze dell'ordine, fino alla maggiore età quando ha troncato ogni rapporto dileguandosi.

Dopo l'allontanamento dalla famiglia e da Selva di Val Gardena, per anni Ivo Rabanser avrebbe vissuto nel Milanese, poi nell'ultimo anno e mezzo aveva vissuto a Verona dove aveva trovato lavoro come manutentore di un circolo sportivo. Poi l'improvvisa decisione di abbandonare tutto senza spiegazioni circa sei mesi fa e la ricomparsa in Alto Adige con l'aggressione al fratello. Quando è entrato in casa, Martin Rabanser non lo aveva nemmeno riconosciuto, ha avuto solo il tempo di chiedergli chi fosse e Ivo Rabanser gli ha risposto solo "Sono tuo fratello" scagliandosi poi contro di lui senza dare alcuna spiegazione.