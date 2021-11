Bolzano: sparisce per 20 anni, torna e tenta di uccidere il fratello a coltellate L’uomo protagonista della storia, Ivo Rabanser, è stato arrestato dai carabinieri e ora deve rispondere di tentato omicidio. Per ora sono ignoti i motivi che hanno spinto il 42enne ad agire: non ci sarebbe stata nemmeno una lite, alla vista del fratello che apriva la porta, l’uomo si sarebbe scagliato contro di lui colpendolo con diversi fendenti.

A cura di Antonio Palma

Di lui si è era persa ogni traccia da ormai oltre due decenni quando era uscito di casa senza farvi più ritorno ma dopo venti anni si è improvvisamente ripresentato nella città natale dove è entrato nell’abitazione del fratello e lo ha accoltellato, ferendolo gravemente. La singolare storia arriva dall’Alto Adige dove l’uomo protagonista della storia, Ivo Rabanser, è stato arrestato nello scorso weekend e ora deve rispondere di tentato omicidio. L’aggressione si è consumata nella tarda serata di sabato, intorno alle 23, quando 42enne si è presentato inaspettatamente alla porta della casa di suo fratello minore Martin a Selva di Val Gardena, nella provincia autonoma di Bolzano.

Secondo quanto ricostruito finora, non ci sarebbe stata nemmeno una lite: alla vista del fratello che apriva la porta, l’uomo si sarebbe scagliato contro di lui colpendolo con diversi fendenti. Il quarantaduenne è stato infine arrestato dai carabinieri che sono intervenuti immediatamente sul posto a seguito della chiamata di emergenza da parte della moglie del fratello, anche lei ferita ma in maniera lieve. La donna infatti è riuscita a uscire di casa e a trovare rifugio dai vicini dove ha chiesto aiuto portando in salvo anche il figlioletto di 9 anni. Per ora sono ignoti i motivi che hanno spinto il 42enne ad agire ma potrebbe essere lui a spiegarlo al giudice nell’interrogatorio di convalida dell’arresto se non si avvarrà della facoltà di non rispondere.

L’aggressione ha sconvolto la piccola comunità della Val Gardena dove nessuno si aspettava una simile epilogo della vicenda del 42enne. Tutti infatti ricordano il caso di Ivo Rabanser, che sparì all’improvviso senza lasciare spiegazioni ai famigliari che lo cercarono a lungo anche attraverso “Chi l’ha visto?”. Intanto migliorano le condizioni del fratello Martin, che è ricoverato all’ospedale di Bolzano in condizioni gravi ma non più in pericolo di vita. Sconvolta ma sta bene invece la moglie Monika Lardschneider che non ha avuto bisogno di ricovero ma solo di una medicazione per alcune ferite superficiali.