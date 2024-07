Bimbo di 3 anni si allontana e sparisce: ritrovato dai carabinieri sotto un albero, si era addormentato

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura per la famiglia di un bimbo di soli 3 anni, improvvisamente sparito nel nulla dopo essersi allontanato dai genitori nelle campagne di Triggiano, nella città metropolitana di Bari. Approfittando di un attimo di distrazione degli adulti, infatti, il piccolo è letteralmente sparito dalla vista, allontanandosi a piedi nelle campagne vicine a un terreno in cui si trovava coi genitori. La paura in quei momenti è stata tanta ma fortunatamente tutto si è risolto in poco tempo. Tutti infatti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo quando i carabinieri hanno invidiato il piccolo sotto un albero circa un'ora dopo.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì scorso 2 luglio, quando il bambino si è allontanato nelle campagne circostanti a un terreno di famiglia senza che nessuno se ne accorgesse in tempo. Il piccolo probabilmente ha perso il senso dell’orientamento e non è riuscito a tornare indietro. Quando si sono accorti della sua assenza, i genitori lo hanno subito cercato nei dintorni ma senza esito e così, preoccupati, hanno lanciato l’allarme con una chiamata di emergenza alle forze dell’ordine poco dopo.

Appena arrivata la segnalazione alla Centrale Operativa, i carabinieri sono accorsi in poco tempo sul posto dove hanno immediatamente cominciato le ricerche. La campagna è stata scandagliata palmo a palmo e per circa un’ora la scomparsa del piccolo ha tenuto tutti col fiato sospeso. La svolta quando alcuni militari hanno trovato alcune tracce di passaggio che portavano verso un albero. Qui infatti i carabinieri infine hanno ritrovato il bambino che nel frattempo si era addormentato per la stanchezza.

Il piccolo era in apparente buono stato di salute, ma per precauzione è stato comunque portato in ospedale per i controlli del caso che hanno confermato l’impressione. Visitato dai medici dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari, infatti, è stato poi dimesso senza nessun problema.