Arezzo, Clarissa morta in scooter a 15 anni: finisce contro un cartellone pubblicitario mentre torna a casa Una ragazzina di 15 anni, Clarissa, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Pieve Santo Stefano, in Valtiberina, nel tardo pomeriggio di ieri, 22 luglio.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Una ragazzina di 15 anni è morta a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, dopo aver perso il controllo dello scooter su cui viaggiava. Clarissa è finita contro un cartellone stradale a lato di un'anonima strada provinciale, nel comune aretino, in località Le Salaiole, su una delle vie che raggiungono Sansepolcro. Il tragico incidente è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 22, quando erano da poco passate le 19.

Il tremendo impatto, avvenuto sulla via di casa, non ha lasciato scampo alla giovanissima. Ad allertare i soccorsi è stato un amico che la stava seguendo sempre in motorino. Sul posto è arrivata un'ambulanza infermierizzata partita da Pieve Santo Stefano e poi il Pegaso dell'elisoccorso regionale: ma il mezzo di soccorso è ripartito vuoto, per Clarissa non c'era già più niente da fare.

Sul posto oltre ai mezzi del 118, anche i carabinieri che dovranno chiarire la dinamica della tragedia. Sul caso indaga la procura di Arezzo che nel frattempo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale come da iter e sono stati sequestrati il motorino e il casco della vittima.

Clarissa viveva a Pieve ed era una studentessa delle superiori. Il comune si stava preparando al grande evento dell'estate, il ‘Premio Diari di settembre', ma invece la comunità ha dovuto far fronte ad una giornata di dolore e commozione: tutti conoscevano la 15enne e la sua famiglia.

Tra i tanti messaggi di cordoglio che arrivano dalla Valtiberina anche quello del sindaco di Pieve Santo Stefano, Claudio Marcelli.

"Nel tardo pomeriggio di oggi siamo stati raggiunti dalla terribile notizia della scomparsa, a seguito di incidente stradale, di una nostra giovanissima concittadina residente a Madonnuccia. Vorrei esprimere, a nome della comunità di Pieve Santo Stefano, la nostra vicinanza alla famiglia in questo momento di immane dolore. Credo non esistano parole che possano in alcun modo lenire il vostro stato d'animo. Mi dispiace tantissimo".