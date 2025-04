video suggerito

Bimba di 9 anni salva la nonna colpita da un malore: aveva imparato il primo soccorso a scuola Ad Arezzo una bambina di 9 anni ha salvato la nonna colpita da un malore in casa: ha chiamato il 112 e atteso l'arrivo dei soccorsi. La bimba aveva seguito un corso di pronto soccorso a scuola.

A cura di Giusy Dente

Immagine di repertorio

Sarà una giornata difficile da dimenticare per Emma, quella di mercoledì 23 aprile, quando la bimba, che ha appena 9 anni, ha salvato sua nonna colpita da un malore. È successo ad Arezzo: la 76enne si è sentita male in casa, ha cominciato a perdere sangue prima dal naso e poi dalla bocca. La bambina non si è fatta prendere dal panico ed è intervenuta tempestivamente prestando i primi soccorsi all'anziana.

La piccola aveva fatto un corso di pronto soccorso alla scuola elementare, dunque era a conoscenza delle nozioni fondamentali da tenere a mente nei casi di emergenza. Senza timore è riuscita a mettere in atto quanto imparato grazie al progetto "Asso" e ha subito chiamato il numero unico per le emergenze, ossia il 112, seguendo le istruzioni degli operatori al telefono dimostrando grande sangue freddo. Il programma della Misericordia è rivolto proprio ai più piccoli, per educarli all'aiuto verso il prossimo e per insegnare loro i giusti comportamenti in casi di emergenza.

Non è la prima volta che un minore si dimostra coraggioso al punto da salvare la vita a qualcuno. Un episodio simile è avvenuto pochi giorni fa e proprio ad Arezzo. Qui il 4 aprile un'anziana è stata colpita da crisi epilettica ed è stata salvata dal tempestivo intervento del nipote di 10 anni. Il bimbo, che aveva appreso i rudimenti del soccorso grazie anche in questo caso al "Progetto Asso" della sua scuola, ha chiamato i soccorsi e ha atteso il loro arrivo senza lasciare sola la nonna.

Risale invece a marzo un altro caso simile: una dodicenne ha messo in pratica le nozioni apprese durante un campo estivo di primo soccorso, riuscendo a rianimare con un massaggio cardiaco la nonna. Le ha salvato la vita. L'anziana non riusciva più a respirare a causa di un'ostruzione delle vie aeree e il pronto intervento della 12enne ha evitato che andasse in arresto cardiaco.