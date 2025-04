Bimbo di 10 anni salva la nonna da una crisi epilettica, poi chiama il 118: “Ho imparato tutto a scuola”

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Un bimbo di 10 anni ha salvato la nonna durante una crisi epilettica. Il piccolo ha adagiato la nonna nella corretta posizione per scongiurare la crisi respiratoria, poi ha chiamato i soccorsi. Ai sanitari intervenuti ha spiegato di aver appreso i rudimenti del soccorso grazie a "Progetto Asso" nella sua scuola.

"Ho imparato tutto in classe – avrebbe detto il bambino ai medici intervenuti – nelle lezioni di pronto soccorso che abbiamo fatto". Il piccolo ha ricevuto i complimenti del personale del 118 che si è poi occupato delle cure all'anziana.

Il tutto è avvenuto venerdì 4 aprile ad Arezzo. La donna, un'anziana 70enne, ha avuto una crisi epilettica alla presenza del bimbo che non si è fatto prendere dal panico e ha messo in atto le manovre che aveva imparato a scuola. Ha aiutato la nonna ad adagiarsi su un fianco in modo da evitare che la lingua potesse ostruirle la respirazione e poi ha afferrato il telefono per contattare 118 e 112 che da qualche mese ad Arezzo è diventato il numero dell'emergenza unica.

Il bimbo ha dato tutti i riferimenti dell'abitazione nella quale si trovava con la nonna e ha atteso l'arrivo dell'ambulanza insieme a lei. Sul posto è giunto un mezzo della Misericordia: i sanitari hanno trovato una situazione se non risolta, sicuramente tamponata al meglio. Il bimbo ha spiegato di aver imparato tutto alle elementari durante un progetto portato avanti proprio dalla stessa Misericordia che ha espresso grande soddisfazione per la competenza e per il sangue freddo mostrato da un minore di soli 10 anni.

L'anziana è stata trasportata in ospedale per altri accertamenti, ma l'intervento del nipotino ha scongiurato conseguenze molto più gravi di quelle che vi sono state dopo la crisi epilettica. Il bimbo ha ricevuto i complimenti degli operatori accorsi sul posto.