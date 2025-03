video suggerito

Non si sveglia dall'anestesia dopo un'operazione agli occhi in una clinica privata: muore Roberta Mazzuoli Roberta Mazzuoli, 50 anni, è morta in una clinica privata dove si era sottoposta a un'operazione di routine agli occhi: non si è più svegliata dall'anestesia ed è andata in arresto cardiaco. Indaga la Procura di Arezzo.

A cura di Giorgia Venturini

Si era sottoposta a un intervento oculistico in una clinica privata di Arezzo, ma non si è mai più svegliata dall'anestesia. Così è morta Roberta Mazzuoli, 50 anni, ieri venerdì 28 marzo: il personale della clinica ha allertato i sanitari del 118 ma purtroppo per la donna non c'è stato più nulla da fare. Lascia il marito e il figlio di 16 anni, vivevano tutti insieme ad Abbadia San Salvatore (Siena). Sull'accaduto sta indagando la Procura di Arezzo. Si capirà nelle prossime ore se verrà disposta l'autopsia.

Stando alle prime informazioni, doveva essere un'operazione di routine agli occhi tanto che la donna non sarebbe stata preoccupata per l'intervento. Durante l'intervento però la donna è andata in arresto cardiaco. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. I medici della clinica hanno cercato in tutti i modi di rianimarla per poi chiamare i soccorsi del 118. Nonostante vari tentativi, il cuore della 50enne non è più tornato a battere. Gli inquirenti si occuperanno del caso, intanto la salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ora ad Abbadia San Salvatore in tanti la ricordano. Qui viveva con la sua famiglia e lavorava in un supermercato del vicino paese di Piancastagnaio.