video suggerito

Operaio di 20 anni muore folgorato mentre lavora a Gaiano: ferito il collega che ha provato a soccorrerlo Un operaio di 20 anni è morto folgorato oggi a Gaiano di Collecchio, nel Parmense, mentre faceva lavori presso una abitazione della zona. Ferito un collega che ha provato a soccorrerlo. Indagini in corso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

209 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ennesima tragedia sul lavoro oggi in Italia: a Gaiano di Collecchio, nel Parmense, un operaio di soli 20 anni è morto folgorato mentre era impegnato in un intervento presso una abitazione della zona. È accaduto poco dopo le 14:30 in strada Vigne.

Il giovane, dipendente della ditta Green Energy, sarebbe deceduto sul colpo. A quanto pare, un collega avrebbe provato a soccorrerlo ma sarebbe rimasto ferito a sua volta.

Carabinieri e Medicina del lavoro sono immediatamente giunti sul posto, oltre al 118 e al pm di turno. Al vaglio le cause dell'incidente: probabilmente durante alcuni scavi sono stati tranciati dei cavi.

In aggiornamento.