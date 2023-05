Torino, si schianta mentre accompagna a scuola i due vicini di casa minorenni: morto anziano È Norberto Rossi, 72enne di Settimo Torinese, la vittima del frontale di corso Regio Parco a Torino.

Incidente mortale, questa mattina, mercoledì 17 maggio, in corso Regio Parco a Torino, nella zona del cimitero monumentale, zona Nord della città.

È successo intorno alle 7,30. Nel tratto compreso tra gli incroci con via Rosa e via San Gaetano da Thiene si sono scontrati frontalmente un furgone Fiat Ducato bianco e un'auto Alfa Romeo 147, che ha poi concluso la propria corsa contro il muro dell'ex Manifattura Tabacchi.

Il conducente di quest'ultima, Norberto Rossi di 72 anni, residente a Settimo Torinese, è morto sul colpo. Quando i soccorsi sono arrivati non c'era già più nulla da fare per l'anziano

Sono rimasti feriti i due passeggeri che erano con lui, due minorenni, cinesi, vicini di casa del conducente, che stava accompagnando a scuola: entrambi, che si trovavano sul sedile posteriore, sono stati trasportati al San Giovanni Bosco con ferite lievi.

Sul posto, oltre allo staff sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi.

Dalle testimonianze pare che la macchina guidata da Rossi procedesse lentamente ed è quasi certo che il conducente abbia avuto un malore al volante e, invasa la corsia opposta, si è agganciato al camioncino, che arrivava nell’altro di senso di marcia. A quel punto il 72enne ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro il muro.

Illeso il guidatore del furgone, un italiano di 49 anni, il primo a provare a prestare soccorso al conducente dell’auto.

Traffico in tilt nella zona del camposanto, con lunghe code in corso Regio Parco, corso Novara e anche via Bologna. La situazione è tornata alla normalità dopo le 11.