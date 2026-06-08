Incidente a Sanluri, muore il candidato consigliere comunale Matteo Mocci: stava andando al lavoro dopo lo spoglio

Incidente frontale tra due auto a Sanluri, in Sardegna. Nello schianto è morto Matteo Mocci, 25enne candidato consigliere comunale. Ferito un 45enne. La comunità è sotto shock, il sindaco rieletto ha sospeso i festeggiamenti per la vittoria.

Matteo Mocci, 25 anni.

Un morto e un ferito, è questo il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella sera di oggi, lunedì 8 giugno, a Sanluri, nel Medio Campidano, in Sardegna. La vittima è un giovane di 25 anni, Matteo Mocci, il ferito è invece un 45enne.

Il sinistro è avvenuto lungo la Strada 17 all'altezza della frazione di Podere Magnaboschi. Per cause non ancora accertate la Fiat Panda condotta dal 25enne si è scontrata frontalmente contro la Ford Fiesta del 45enne.

Nel violento impatto il più giovane è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Vigili del fuoco e 118. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Cagliari, non sarebbe in pericolo di vita. I Carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Mocci candidato consigliere comunale, il giovane si era schierato nella lista "S'Innova" che appoggiava la candidata sindaca Cinzia Fenu, sconfitta dal confermato primo cittadino Alberto Urpi.

"Molti di voi mi conoscono come un piccolo agricoltore, ma oggi mi rivolgo a voi con una veste nuova. Ho deciso di candidarmi a sostegno di Cinzia, perché credo fermamente che la nostra Sanluri abbia bisogno di una visione che unisca l’ascolto alla competenza", scriveva annunciando la sua candidatura.

In serata il giovane aveva seguito lo scrutinio in centro città e stava andando al lavoro quando è avvenuto l'incidente. La notizia ha velocemente fatto il giro di Sanluri, dove si stavano commentando i risultati elettorali. Appresa la notizia della morte del giovane, il sindaco rieletto Alberto Urpi ha sospeso i festeggiamenti per la vittoria.

Tanti i messaggi condivisi sui social dalle persone che conoscevano il 25enne. Tra questi proprio quello del primo cittadino: "Ci sono notizie che mettono tutto il resto in secondo piano. Matteo, impegnato nella compagnia barracellare e adesso nelle elezioni comunali. Un lutto per tutta la nostra comunità", ha scritto su Facebook.

"Non posso credere a questa terribile notizia. Il mio cuore è spezzato. Matteo Mocci, un ragazzo così speciale, gentile e buono, infaticabile lavoratore", scrive un'altra utente.

"Eri una stella che brillava tra i giovani del paese, non posso credere che te ne sia andato. – aggiunge – Che tu possa essere nelle braccia di Dio, e che possa consolare la tua famiglia e chi ti ha amato. Mancherai tanto".

Una conoscente commenta così la notizia: "Ciao, Matteo, bravissimo e gentilissimo. Un ragazzo d'oro, non ti dimenticheremo mai".