Torino, Land Rover si ribalta: muore ragazza 18enne, feriti altri tre giovani in macchina a Settimo Vittone

Una 18enne è morta in un incidente stradale a Settimo Vittone, a nord di Ivrea. L’auto su cui viaggiava con tre coetanei tutti originari dell’Alta Valle di Susa è uscita di strada e si è ribaltata. I vigili del fuoco li hanno liberati dalle lamiere. La giovane è deceduta in ospedale, gli altri tre hanno riportato ferite lievi.

Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Settimo Vittone, piccolo comune del Canavese, a nord di Ivrea. Un’auto con a bordo quattro ragazzi, tutti giovanissimi, è uscita di strada intorno alle tre del mattino, terminando la corsa contro le barriere di un ponte lungo la statale 26. L’impatto è stato violentissimo: la vettura, un Land Rover Defender, si è ribaltata finendo in un canale di scolo.

A bordo c’erano due diciottenni e due diciassettenni, tutti originari dell’Alta Valle di Susa: il conducente, un ragazzo di Salbertrand, la giovane vittima, una ragazza di Oulx che aveva da poco compiuto 18 anni, e due amici di Sestriere e Sauze d’Oulx. Per cause ancora da accertare, il conducente avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, forse a causa della velocità o di un colpo di sonno.

I quattro sono rimasti intrappolati tra le lamiere contorte. I primi soccorsi sono stati allertati da alcuni automobilisti di passaggio che hanno visto l’auto distrutta lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco di Ivrea, che hanno lavorato a lungo per estrarre i ragazzi dall’abitacolo. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse, rese difficili dalla posizione del veicolo ribaltato e dall’oscurità della notte.

Le condizioni della ragazza di 18 anni sono apparse subito disperate. I sanitari del 118 dell’Azienda Zero hanno iniziato le manovre di rianimazione sul posto, poi hanno deciso il trasporto d’urgenza all’ospedale di Ivrea a bordo di un’ambulanza medicalizzata. Durante tutto il tragitto, il personale medico ha continuato il massaggio cardiaco nel tentativo di salvarle la vita. Ma ogni sforzo si è rivelato inutile: la giovane è morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Gli altri tre ragazzi, feriti ma non in pericolo di vita, sono stati trasportati nello stesso ospedale con lesioni di varia entità. Tutti erano sotto choc e non hanno ancora potuto fornire una ricostruzione dettagliata dell’accaduto.

Sul luogo dell’incidente hanno operato i carabinieri di Settimo Vittone, Castellamonte e della compagnia di Ivrea, che stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto. Gli investigatori stanno verificando se possano aver inciso fattori come la velocità, una distrazione o l’asfalto reso scivoloso dall’umidità notturna.

Il paesino di Oulx, dove la giovane viveva con la famiglia, è sotto choc. Aveva appena terminato la scuola superiore e stava progettando di iscriversi all’università. La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità, che si è stretta attorno ai genitori in attesa del rientro della salma.

Nella stessa notte, un altro incidente si è verificato a Torino, in via Adamello, dove due auto si sono scontrate provocando cinque feriti tra i 25 e i 30 anni, trasportati d’urgenza al Cto e all’ospedale Martini. Ma è a Settimo Vittone che la tragedia ha lasciato un segno indelebile, spezzando la vita di una ragazza di appena diciotto anni e segnando per sempre quella dei suoi amici.