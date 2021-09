Torino, fiamme in un edificio di fronte la stazione Porta Nuova: nube di fumo nero sulla città Un incendio è divampato stamattina nei piani alti di un edificio che si affaccia su piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova, a Torino. La grossa nube di fumo in pochi minuti ha avvolto il cielo. Numerose squadre dei vigili del fuoco che si stanno recando sul posto.

A cura di Chiara Ammendola

Un incendio è divampato questa mattina all'interno di un edificio che affaccia su piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova, a Torino. Le fiamme sembra si siano sviluppate nei piani alti del palazzo, provocando una colonna di fumo nero che in poco tempo ha sovrastato tutta la città. Immediatamente è stato lanciato l'allarme dai tanti presenti sul posto dove sono accordi poco dopo i vigili del fuoco: numerose le squadre che sono al lavoro in questo momento per tentare di domare le fiamme.

Ancora poche le informazioni trapelate finora, stando a quanto si apprende sembra che l'incendio sia divampato poco prima delle undici in un edificio che si trova di fronte alla stazione di Porta Nuova e che sarebbe in ristrutturazione. L'edificio è stato evacuato e al momento non risultano persone coinvolte. La centrale operative dei vigili del fuoco ha dirottato sul posto più squadre che hanno provveduto immediatamente a chiudere al transito la zona, cosa che ha avuto non poche ripercussioni sul traffico nel centro città. Sul posto ci sono almeno 30 vigili del fuoco così come comunicato dagli stessi in una nota.

(Notizia in aggiornamento)