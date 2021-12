Torino, calcinacci cadono in strada dal balcone di un palazzo: ferito bimbo di 2 anni Un bimbo di 2 anni è rimasto ferito dopo esser stato colpito da alcuni calcinacci caduti dal balcone di un palazzo in via Boston a Torino.

A cura di Gabriella Mazzeo

Alcuni calcinacci caduti in strada dal balcone di un palazzo a via Boston, a Torino, hanno colpito un bimbo di soli due anni. Il bambino ha riportato lievi ferite che hanno comunque richiesto il trasporto all'ospedale Martini. Le sue condizioni non preoccupano in alcun modo i sanitari. Sul luogo dell'incidente, nel frattempo, sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'edificio, l'ambulanza e le pattuglie della polizia municipale. La strada è stata chiusa per eseguire tutti gli accertamenti del caso. Non sono ancora state rese chiare le dinamiche dell'accaduto: fortunatamente le condizioni del bambino non sono preoccupati. Il piccolo potrà riprendersi in pochi giorni.

Nel frattempo però restano in corso le operazioni per accertare la sicurezza dell'edificio dal quale sono caduti i calcinacci. Un altro pomeriggio di paura a Torino dopo il crollo della gru avvenuto il 19 dicembre scorso. L'incidente è costato la vita a 3 operai. La gru era stata posizionata pochi giorni prima per iniziare poi le attività di ristrutturazione di uno stabile. Altre 3 persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. Mirzad Sykra, operaio 39enne, è sopravvissuto ed è stato dimesso nella stessa serata del 19 dicembre con 5 giorni di prognosi. Un altro automobilista rimasto ferito è stato estratto dalle lamiere dell'auto miracolosamente vivo e poi dimesso dall'ospedale con una prognosi di 60 giorni per un trauma vertebrale. Un'altra pazienze ha invece riportato un trauma cranico ed è stata ricoverata al Cto di Torino in stato di shock. Sono riprese nella giornata del 26 dicembre le operazioni di sgombero del tratto di strada interessato. A occuparsi dell'intervento, i vigili del fuoco in accordo con la Procura. La parte della gru edile, secondo quanto spiegato dal comando dei vigili del fuoco, è ormai quasi tutta nel deposito giudiziario.