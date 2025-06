Torino, bimba di un anno e mezzo ricoverata in astinenza da cocaina: sostanza trasmessa con l’allattamento

A Torino una bambina di un anno e mezzo è ricoverata per crisi d’astinenza da cocaina, trasmessa dalla madre tossicodipendente tramite l’allattamento. È il terzo caso in tre settimane di minori trovati positivi a sostanze stupefacenti in Piemonte.