TikToker suicida, parla il migliore amico: “Ci ha detto solo che voleva disintossicarsi dai social” Il ricordo del migliore amico del 23enne di Bologna che la scorsa settimana si è tolto la vita in diretta su TikTok: “Aveva detto che era stanco, e che voleva ‘disintossicarsi’ dai social. Non abbiamo notato nulla di insolito”.

A cura di Ida Artiaco

"Non amo fare questo tipo di cose, ma il dolore è troppo grande e ho bisogno di sfogarmi. Siamo cresciuti assieme, abbiamo affrontato la vita assieme". Sono queste le parole del migliore amico di V.P., il TikToker 23enne di Bologna (conosciuto con il profilo di Inquisitor Ghost) che la scorsa settimana si è suicidato in diretta sui social. Il ragazzo ha voluto ricordarlo in una intervista al Corriere della Sera, nel corso della quale ha spiegato che poco o nulla sapeva di quello che il giovane stava passando.

"Non abbiamo notato nulla di insolito – ha detto -. Era il solito, allegro e sensibile. Anzi, sembrava che per lui fosse un bel momento. Con il senno del poi posso dire che, magari tra virgolette, ci ha nascosto quel che stava passando", in riferimento alla tempesta di insulti social che lo ha travolto dopo essere stato accusato di aver molestato una minorenne, che sarebbe alla base della decisione del TikToker di togliersi la vita.

"Aveva detto che era stanco, e che voleva ‘disintossicarsi‘ dai social", ha continuato ancora l'amico del creator dopo che quest'ultimo aveva chiuso il profilo TikTok, che contava oltre 300mila follower. Il loro primo incontro tra loro due c'è stato all'inizio della prima media, poi non si sono più separati.

"Di lui mi resta il ricordo di un amico unico, con il quale ho condiviso tutto, viaggi, vacanze estive, studio. Momenti belli, soprattutto. Cosa sapevo della sua attività di tiktoker? Quel che vedevo sul suo profilo, ma nient’altro. Ammetto che il mondo dei cosplayer non mi ha mai attratto, io prediligo lo sport, Vins invece ne era un po’ distante mentre sapeva ogni cosa di fantasy e fantascienza".

Il TikToker pare sia stato vittima di cyberbullismo dopo essere stato accusato da una ragazza di 17 anni (e dal suo presunto fidanzato) di averla in qualche modo molestata, con tanto di screenshot fatti girare apposta, al punto da scatenare contro di lui una campagna di odio. "L’unico modo che ha trovato per difendersi dal disonore e provare la sua innocenza è stato togliersi la vita", sono state le parole cariche di rabbia e disperazione del padre.