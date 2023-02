Terribile incidente tra auto e furgone sulla statale, 3 morti e un ferito grave nel Tarantino Il terribile schianto sulla strada statale 7 all’altezza del comune di Laterza, nel versante occidentale della provincia di Taranto. Secondo le prime notizie, le tre vittime dell’incidente sono tre donne del posto che erano a bordo dell’auto mentre il ferito grave ricoverato sarebbe il conducente del furgoncino.

A cura di Antonio Palma

Tre persone sono morte e una quarta è rimasta ferita gravemente oggi a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggi lungo le strade pugliesi, nel Tarantino. Il terribile schianto sulla strada statale 7 nel tratto che collega Castellaneta e Laterza, all'altezza dello svincolo del comune di Laterza, nel versante occidentale della provincia di Taranto.

Il terribile incidente ha visto coinvolti un'auto e un furgone che si sono scontrati violentemente senza lasciare scampo alle tre vittime. Per loro inutili i successivi soccorsi da parte dei vigili del fuoco e del personale medico del 118 intervenuti sul posto. Terribile la scena che si è presentata davanti ai soccorritori all'arrivo sul luogo del sinistro, intorno alle 18.30 di oggi, venerdì 3 febbraio.

Una vettura rossa, una Giulietta, e un furgone bianco erano completamente distrutti nella parte anteriore. L'auto in particolare nell'impatto è finita con le ruote posteriori sul guardrail che delimita la carreggiata. I pompieri hanno dovuto estrarre gli occupanti dalle lamiere contorte dei mezzi prima di affidarli ai sanitari ma per tre di loro non è stato possibile fare nulla. Due erano già morti mentre un terzo è deceduto poco dopo nonostante i tentativi di rianimarlo.

La quarta persona coinvolta nello schianto è stata invece stabilizzata e trasportata d'urgenza con l'ambulanza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove è stata ricoverata in gravi condizioni.

Secondo le prime notizie, le tre vittime dell'incidente a Laterza sono tre donne del posto che erano a bordo dell'auto rossa mentre il ferito grave ricoverato sarebbe il conducente del furgoncino.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso che aiuteranno a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente stradale mortale che da una prima analisi sembra uno scontro frontale. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la successiva rimozione dei mezzi incidentati, la strada è stata chiusa al traffico per lungo tempo e poi riaperta su una singola corsia di marcia. "Quel tratto di strada, tra San Basilio e Matera, è una trappola di morte. Un rettilineo stretto e pieno insidie. Ora basta" ha dichiarato l'assessore regionale Gianfranco Lopane, ex sindaco di Laterza.