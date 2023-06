Terremoto tra Modena e Reggio Emilia, scossa di magnitudo 3.2 a Castellarano Secondo i rilievi dell’Ingv, la scossa di terremoto di oggi ha avuto epicentro nella città di Castellarano, nel Reggiano ma vicino a Modena. Il sisma preceduto da altre scosse di minore intensità registrate dai sismografi.

A cura di Antonio Palma

Una forte scossa di terremoto ha interessato oggi l’Emilia Romagna con epicentro tra le province di Modena e Reggio Emilia. Secondo i rilievi dell’Ingv , la scossa ha avuto epicentro nella città di Castellarano, nel Reggiano ma vicino a Modena. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione poco prima delle 9.30, preceduta da altre scosse di minore intensità registrate dai sismografi poco prima nella stessa area.

Secondo i rilievi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa di terremoto di oggi in Emilia è stata registrata dai sismografi esattamente alle ore 09:25 con epicentro a 4 chilometri dal centro di Castellarano, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.4760, 10.7420. L’ipocentro del fenomeno sismico invece è stato individuato a una profondità di circa 27 chilometri. Oltre alla città di Castellarano, tra i comuni più vicini all'epicentro Prignano sulla Secchia, Serramazzoni, Sassuolo e Fiorano modenese, tutti in provincia di Modena. Una ventina i comuni nel raggio di venti chilometri tra Reggiano e modenese. Lo stesso epicentro è stato registrato anche per una scossa successiva a quella più intensa e pari a magnitudo 2.1, registrata dai sismografi dell'Ingv alle ore 9.27.

Terremoto oggi in Emilia, serie di scosse tra Modena e Reggio Emilia

La scossa è stata proceduta e seguita da altri terremoti di intensità minore registrati nella stessa area e in alcuni casi con lo stesso epicentro. Poco dopo le 8 di oggi ad esempio una scossa di magnitudo 2.2 ha colpito la stessa Castellarano mentre pochissimi minuti prima una scossa più intesa, di magnitudo 3, è sta localizzata invece con epicentro nella vicinissima città di Prignano sulla Secchia, in provincia di Modena. Questa mattina prima delle 8, un'altra scossa aveva colpito invece più a nord a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese con magnitudo 2.1. La stesa Castelarnao infine era stata colpita da una scossa di terremoto anche stanotte, un sisma di magnitudo 2.4 registrato alle 2 e mezza della notte tra martedì e mercoledì.