Terremoto oggi in Valle d’Aosta, scossa di magnitudo 3.3: epicentro a Valtournenche, avvertita dalla popolazione

Foto INGV.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata avvertita nella serata di oggi, martedì 20 gennaio, alle 21.21 in Valle d'Aosta.

Secondo quanto riporta l'Istituto nazione di geofisica e vulcanologia (INGV), l'epicentro del sisma è stato localizzato 8 chilometri a nord-est di Valtournenche, non lontano dal confine con la Svizzera.

La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione. Alla centrale unica di soccorso sono giunte alcune chiamate di segnalazione, ma alla Protezione civile regionale non risultano danni.

La profondità del sisma è stata registrata dall'INGV a una profondità di 7.4 chilometri. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, è stata avvertita soprattutto sul versante nord della regione, dove diverse persone dicono di aver sentito un forte boato e il classico movimento ondulatorio.

Le località che dove la popolazione potrebbe aver sentito il terremoto sono: Valtournenche (AO) a 8 km dall’epicentro, Chamois (AO) a 12 km dall’epicentro, Ayas (AO) a 13 km dall’epicentro, La Magdeleine (AO) a 15 km dall’epicentro, Gressoney-La-Trinité (AO) a 16 km dall’epicentro, Antey-Saint-André (AO) a 16 km dall’epicentro.

Nei post pubblicati sui social si legge che il sisma è stato avvertito anche a Zermatt, in Svizzera, vista la prossimità dell'epicentro con il confine.

C'è poi anche chi dice di aver sentito il terremoto a Saint Vincent, Champoluc, Aosta, Brusson, Torgnon, Breuil-Cervinia, Chatillon e in diversi altri Comuni e zone della regione.

L'INGV invita chi haa sentito il terremoto a compila il questionario degli effetti sul sito www.hsit.it. I dati vengono raccolti al fine di analizzare il risentimento e la distribuzione degli effetti dei terremoti.

Poco dopo, alle 22.06, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato un'altra scossa di magnitudo 3.3 con epicentro nei pressi di Veroli, in provincia di Frosinone, a metà strada fra Isola Liri e il capoluogo Ciociaro. Registrata a 10 km di profondità, la scossa è stata avvertita anche in provincia di Latina. Anche in questo caso non si registrano danni