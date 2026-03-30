Terremoto oggi a Reggio Calabria, scossa di magnitudo 3.1 con epicentro a San Roberto: “I vetri tremavano”

La scossa di terremoto di oggi a Reggio Calabria è stata registrata dai sismografi dell’Ingv poco prima delle ore 6.00 di lunedì ed è stata avvertita chiaramente dai residenti in tutta la zona. “Abbiamo sentito tremare i vetri delle porte” hanno raccontato alcuni residenti.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 ha colpito oggi la provincia di Reggio Calabria con epicentro a San Roberto ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione in molte zone della Calabria. Secondo i rilievi dell’Ingv, il sisma è stato registrato dai sismografi pochissimi minuti prima delle ore 6:00 di lunedì 30 marzo 2026, esattamente alle ore 05:58, con epicentro a 4 km a nord est del piccolo comune di San Roberto, nella città metropolitana di Reggio Calabria.

La scossa è stata avvertita chiaramente dai residenti in tutta la zona mentre non arrivano segnalazioni dall’altra parte dello Stretto, a Messina, che dista circa 20 km. Visto l’orario, in molti raccontano di essersi svegliati di soprassalto per il movimento di mobili e suppellettili. Il sisma sentito bene ovviamente a Reggio Calabria e nei paesi limitrofi come a Villa San Giovanni ma anche nell’entroterra. “Abbiamo sentito tremare i vetri delle porte” hanno raccontato alcuni residenti. Al momento comunque fortunatamente non si registrano danni a persone o cose e non si registrano altre scosse successive alla prima.

Stando sempre ai dati del nostro Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto di oggi a Reggio Calabria ha avuto epicentro alle coordinate geografiche (lat, lon) 38.2343, 15.7738 ed ipocentro a una profondità di 15.8 chilometri.

Sono undici i comuni nel raggio di dieci chilometri dall'epicentro del sisma tra cui il più popoloso è Bagnara Calabra. Altri tredici comuni sono nel raggio di venti chilometri, tutti in provincia d Reggio Calabria tranne il capoluogo siciliano di Messina.