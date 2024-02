Terremoto oggi in provincia di Firenze, scossa di magnitudo 3.5: avvertito fino alla zona di Ravenna La scossa è stata avvertita alle 12.49 in provincia di Firenze. A darne notizia è l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Segnalazioni arrivate dalla zona del Mugello, ma anche dal Ravennate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Una scossa di terremoto si è verificata alle 12:49 di oggi, sabato 17 febbraio, in provincia di Firenze. A dare notizia della stima (provvisoria tra 3.2 e 2.7) è stato l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). La magnitudo è stata poi rivista in 3.5 gradi della scala Richter e profondità 4.7 km. Epicentro a 5 km da Marradi, nell'Alto Mugello.

Il sisma è stato avvertito avvertito in tutta la zona del capoluogo toscano, già ieri funestata dal drammatico incidente in via Mariti dove un crollo in un cantiere di un supermercato Esselunga ha portato alla morte di cinque operai e al ferimento di altre tre persone coinvolte.

Il terremoto ha colpito una zona vicina al confine tra Emilia Romagna e Toscana. Segnalazioni arrivano chiaramente dalla zona del Mugello, ma anche dal Ravennate e da Bologna. Al momento non si segnalano comunque danni a cose o persone.

Il 18 settembre dell’anno scorso Marradi, comune collocato sul versante romagnolo dell'Appennino tosco-romagnolo, era già stato colpita da una scossa con magnitudo 4.8, con danni a vari edifici.

