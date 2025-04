video suggerito

Terremoto oggi in Basilicata, scossa di magnitudo 3.4 con epicentro a Picerno: avvertita a Potenza Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 registrata dall'Ingv alle 03.55 con epicentro a Picerno (Potenza). Avvertita dalla popolazione, non si registrano danni.

A cura di Ida Artiaco

Una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 03:55 di oggi, domenica 20 aprile, in Basilicata. L'epicentro è stato segnalato a Picerno e ad una profondità di 26.3 chilometri. È stata avvertita a Potenza città e anche in alcuni comuni della provincia, come hanno fatto sapere alcuni cittadini sui social.

In molti hanno scritto post su Facebook lamentando di essere stati svegliati dal sisma, la cui energia, data l'elevata profondità, i è diffusa su un'area molto vasta. Finora non sono stati segnalati danni a cose o persone.

In aggiornamento.