Terremoto oggi a Forlì, scossa di magnitudo 3.0: epicentro a Bagno di Romagna. “Sentita benissimo”

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata oggi alle 15:25 vicino a Bagno di Romagna (FC), a 9,6 km di profondità. Avvertita a Civitella di Romagna e San Piero in Bagno. Nessun danno o ferito segnalato.

Una lieve scossa di terremoto di magnitudo ML 3.0 è stata registrata oggi pomeriggio, 13 luglio, alle ore 15:25 locali, un 4 km a sud di Bagno di Romagna (provincia di Forlì‑Cesena), con epicentro a una profondità di circa 9,6 km.

La scossa, seppur di intensità moderata, è stata avvertita in particolare nei centri di Civitella di Romagna e San Piero in Bagno, dove decine di abitanti hanno riferito di aver percepito un leggero brontolio accompagnato da un tremolio breve ma distinto.

Danni materiali o feriti non sono stati segnalati. Si tratta di un evento di magnitudo contenuta, non atto a provocare lesioni o distruzioni. Al momento non risultano segnalazioni di danni strutturali o criticità.

Questo evento è stato classificato come un terremoto superficiale, tipico della zona appenninica romagnola, con profondità inferiore a 10 km. Il tipo di magnitudo e la localizzazione indicano una scossa avvertibile sul territorio ma di modesta energia.

IN AGGIORNAMENTO