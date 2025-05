Terremoto oggi a Piacenza, scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a Morfasso: avvertito anche in Liguria

video suggerito

Nuova scossa di terremoto oggi in Emilia Romagna dove un sisma di magnitudo 3.6 ha colpito la zona di Piacenza nelle prime ore della mattinata. Secondo quanto comunica l’Ingv, il terremoto di oggi a Piacenza ha avuto epicentro nel piccolo comune Morfasso sull’Appennino tosco emiliano. L’evento sismico è stato registrato dai sismografi esattamente alle ore 8.29 di oggi domenica 4 aprile ed è staro distintamente avvertito dalla popolazione sia in Emilia Romagna tra le provincie di Parma e Piacenza, sia in alcune zone della Liguria e della Toscana.

Secondo i rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto a Piacenza ha avuto epicentro a 6 km a nord della cittadina di Morfasso con coordinate geografiche (lat, lon) 44.7763, 9.7208 e ipocentro a una profondità di 25 km. Diversi i comuni nel raggio di dieci chilometri dall’epicentro del sisma. Oltre a Morfasso, anche Gropparello Bettola, Vernasca e Lugagnano Val d'Arda nel Piacentino e Bore in provincia di Parma. Altri undici comuni nel raggio di venti chilometri, sempre tra le province di Piacenza e Parma.

La scossa, nonostante la profondità è stata, distintamente avvertita ma fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone o cose. “Piano alto sentita benissimo, ha tremato il letto” ha raccontato una residente Rivergaro. “Sentita. È stata Breve ma forte” ha confermato un’altra residente. “Io l ho sentito e abito in Liguria” ha rivelato un’altra

Al momento alla scossa principale non sono seguite repliche. Ieri però un’altra scossa di terremoto aveva colpito l’Emilia Romagna con magnitudo 3.8 ed epicentro più a sud, ad Alto Reno Terme, nel Bolognese. Anche i quel caso era stata avvertita dalla popolazione ma fortunatamente nessun danno rilevato.