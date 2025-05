Terremoto oggi a Bologna, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Alto Reno Terme: sentito fino a Firenze

video suggerito

Una forte scossa di terremoto è stata registrata dall'Ingv oggi alle 05:08 in provincia di Bologna, con epicentro a 2 chilometri da Alto Reno Terme e ad una profondità di 55.1 km. Paura anche nel vicino comune di Castel di Casio, in Appennino, e Porretta. Tra i centri più vicini anche Sambuca Pistoiese e Camugnano. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.

Il sisma è stato avvertito fino in provincia di Firenze e Pistoia, ma anche a Modena, Reggio Emilia e Ferrara, come scrivono molti utenti sui social network. "Sentita a Bologna al punto di svegliarmi. Durata credo circa 5 secondi", "Qui a Pistoia sentito bene ma durata secondi", "A Fiumalbo (Mo) sentito bene ha tremato il letto", sono alcuni dei messaggi su Facebook. Segnalazioni sarebbero giunte anche dal Veneto.

La zona dove si è verificato il sisma all'alba di oggi, quella dell’Appennino tosco-emiliano, non è certo a scosse di terremoto che di solito hanno una magnitudo non elavatissima e sono abbastanza superficiali. Tra i più importanti e recenti tutti ricordano quello del 2012 e la lunga fase di scosse di assestamento che ne sono seguite.