Terremoto oggi a Foggia, forte scossa di magnitudo 4.6 avvertita in tutta la Puglia La scossa di terremoto di oggi in provincia di Foggia con magnitudo 4.6 è stata registrata dai sismografi Ingv alle ore 20.37 di venerdì 14 marzo ed è stata avvertita distintamente in tutta la Puglia ma anche in Molise e Abruzzo. Epicentro davanti alla Costa Garganica a una profondità di meno di un chilometro.

A cura di Antonio Palma

Forte scossa di terremoto oggi 14 marzo in provincia di Foggia con magnitudo 4.6 gradi della scala Richter. Secondo i rilievi dell'Ingv, il sisma ha colpito questa sera la Puglia settentrionale con epicentro in mare al largo della costa garganica ma è stato avvertito distintamente in tutta la regione e anche in Molise e Abruzzo. Il terremoto è stato registrato dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 20.37 di venerdì 14 marzo.

Secondo i dati dell'Ingv, il terremoto ha avuto epicentro nel Mar adriatico ma a poca distanza dalla Costa Garganica, in provincia di Foggia, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9440, 15.4360 e ipocentro molto in superficie ad una profondità di appena un km. Tra i comuni nel raggio di 15 chilometri Lesina e Poggio Imperiale mentre nel raggio di venti chilometri anche i centri più popolosi di San Nicandro Garganico e Apricena

Il terremoto di questa sera a Foggia è stato avvertito distintamente dalla popolazione in tutta la Puglia ma anche in Basilicata, Molise, in Abruzzo e oltre lungo la costa adriatica. Segnalazioni di movimento della terra e suppellettili in casa infatti arrivano da Bari, Barletta, Brindisi e Lecce ma anche da Matera, Termoli, Chieti e in provincia de L' Aquila e persino in Campania tra le province di Benevento e Avellino.

Tantissime le testimonianze di chi ha sentito la scossa, raccontate attraverso i social sui canali dell'Ingv. "Qui a San Severo ha tremato ed è ballato tutto, è durato tantissimo" ha racconto un utente dalla provincia di Foggia. "Io sto al terzo piano il divano non la smetteva più di muoversi e sto ad Acquaviva in provincia Bari" ha testimoniato un altro.