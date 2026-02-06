Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.6: avvertita a Catanzaro e Lamezia Terme

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 19:33 in Calabria. Avvertita anche a Catanzaro e Lamezia Terme. Al momento non risultano danni segnalati.

Una scossa di terremoto è stata registrata nella serata di oggi, venerdì 6 febbraio 2026, in Calabria. Secondo la stima dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una magnitudo di 3.6 ed è stato rilevato alle 19:33 ora italiana. L'epicentro è a 4 km da Serrastretta, ipocentro a 7.7 km di profondità, borgo montano della Sila Piccola catanzarese dove già nelle scorse settimane si era registrato un sciame sismico con una scossa di 3.8.

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione in diverse zone del territorio, come a Catanzaro e anche nella zona di Lamezia Terme, oltre che nel Cosentino, sulla costa Tirrenica ed anche quella Ionica. Al momento non risultano feriti o danni ma la paura è stata tanta. Le autorità e la Protezione Civile restano in stato di monitoraggio.

“La scossa – ha spiegato il capo della Protezione civile della Regione Calabria Domenico Costarella – è stata avvertita dalla popolazione perché superficiale, essendo stata ad 8 chilometri di profondità. È stata una scossa gemella a quella registrata nella stessa zona il 23 gennaio scorso”

Le altre località che potrebbero aver avvertito il terremoto sono: Decollatura (CZ) a 4 KM dall’epicentro, Carlopoli (CZ) a 4 KM dall’epicentro, Panettieri (CS) a 4 KM dall’epicentro, Soveria Mannelli (CZ) a 5 KM dall’epicentro, Bianchi (CS) a 6 KM dall’epicentro.