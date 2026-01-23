Terremoto oggi a Catanzaro, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Serrastretta: evacuati uffici e scuole

Secondo i rilievi dell’INGV, un sisma di magnitudo 3.8 della scala Richter ha colpito la provincia calabrese alle ore 15.20 con epicentro a Serrastretta. l terremoto è stato avvertito al punto che alcuni uffici e alcune scuole sono state evacuate a scopo precauzionale.

Scossa di terremoto a Catanzaro oggi pomeriggio venerdì 23 gennaio. Secondo i rilievi dell'INGV, un sisma di magnitudo 3.8 della scala Richter ha colpito la provincia calabrese alle ore 15.20 con epicentro a Serrastretta e ipocentro a una profondità di circa 10 chilometri. Il Sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione in tutta la provincia con centinaia di segnalazioni sia a Catanzaro sia nelle province limitrofe come Cosenza. Il terremoto è stato avvertito al punto che alcuni uffici e alcune scuole sono state evacuate a scopo precauzionale

"Sentito forte a Catanzaro", "Mi si è mosso il divano", "Una bella botta a Lamezia Terme", "A Marcellinara scossa forte e lungo boato", " A Catanzaro forte, ero in piedi e il pavimento tremava e i mobili oscillavano", sono solo alcuni dei commenti dei residenti subito dopo il tremore della terra tra cui alcuni che parlano addirittura di "due scosse distinte, ma molto ravvicinate". In realtà al momento l'Ingv non segnala repliche immediate alla scossa principale. Due scosse inferiori a magnitudo 2 sono state registrate solo un'ora dopo. Fortunatamente comunque non vengono segnalati danni a persone o cose. La Sala operativa della Protezione Civile calabrese infatti si è subito mobilita mettendosi in contattato con i sindaci dei comuni interessati che però non hanno riscontrato danni sui loro territori.

L'epicentro del fenomeno sismico registrato dai sismografi dell'Ingv sull’Appennino calabrese nella zona pedemontana della Sila, proprio a cavallo tra le province di Catanzaro e Cosenza. Nel dettaglio, l'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia identifica l'epicentro del terremoto di oggi in Calabria a 3 chilometri a nord est del comune sparso di Serrastretta e di Carlopoli, alle coordinate geografiche (lat, lon) 39.0340, 16.4337. Sono tredici i comuni nel raggio di dieci chilometri dall'epicentro della scossa, tutti piccoli centri divisi tra le province di Catanzaro e Cosenza. Altri sedici comuni nel raggio di 15 km tra cui il più popoloso è Lamezia Terme con oltre 70 mila abitanti. Altri dieci comuni nel raggio di venti chilometri tra cui lo stesso capoluogo di provincia Catanzaro.