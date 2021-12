Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.1 a Citera. Avvertita anche a Modica e Ragusa Scossa di magnitudo 5.1 a sud della Grecia, nei pressi dell’isola di Citera. Il sisma è stato avvertito anche in Puglia e in Sicilia, a Modica e Ragusa.

A cura di Gabriella Mazzeo

Questa mattina l'area sud della Grecia in particolare la zona dell'isola di Citera, è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.1. La scossa rilevata intorno alle 6.16 di questa mattina, è stata avvertita anche a Modica e a Ragusa. Il sisma, individuato a una profondità di 62,2 km, è stato localizzato a 75 km nordovest da Kìssamos e 194 km da Iràkleion. I media greci hanno inoltre riferito che il sisma è stato avvertito ad Atene e Creta. La scossa è stata avvertita anche in Italia intorno alle 07 di mattina.

Il terremoto è stato avvertito in Puglia e Sicilia, a Modica e Ragusa. Neppure in questo caso è stato registrato alcun danno: i cittadini sono stati allarmati dalla forte scossa e hanno poi chiesto informazioni su quanto accaduto sui social. Nonostante la forza del sisma, non ci sono state conseguenze. Secondo la scala Richter si tratta di un terremoto dalla forza "moderata" capace di danneggiare strutture costruire senza seguire i criteri antisismici moderni ma non in grado di compromettere edifici che seguono criteri aggiornati di costruzione. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore su quanto provocato dal sisma. La scossa è stata avvertita nettamente dalla popolazione sia in Grecia che in Italia, ma i soccorsi non sono stati allertati per immediati interventi di messa in sicurezza. Tutti i rilievi del caso sono ancora in corso in queste ore per accertare l'effettiva assenza di danni. Il sisma è stato registrato anche dall’Ingv, l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia.

Un'altra scossa è stata avvertita a Chieti. Il terremoto questa volta è stato di magnitudo compreso tra 3.1 e 3.6, quindi "molto lieve". Il sisma è stato avvertito ma non ha provocato alcun danno. Anche in questo caso la popolazione si è confrontata tramite social network per sapere cosa stesse accadendo.