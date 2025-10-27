Attualità
Tentato furto nel ristorante della mamma di Lucio Corsi: “Avvisati da un vigilante, hanno spaccato una porta”

Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre una banda di ladri ha tentato un furto nel Ristorante Macchiascandona, il locale gestito dalla mamma del cantautore Lucio Corsi, Nicoletta Rabiti. I malviventi hanno danneggiato una porta ma non sono riusciti a portare via nulla, come ha raccontato il padre Marco.
A cura di Eleonora Panseri
Da sinistra, Lucio Corsi; il ristorante di famiglia.

Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre una banda di ladri ha tentato un furto nel Ristorante Macchiascandona, il locale gestito dalla mamma del cantautore Lucio Corsi, Nicoletta Rabiti. Fortunatamente, i malviventi non sono riusciti a portare via nulla.

Stando a quanto riporta Il Tirreno, dopo la chiusura del ristorante i malviventi hanno segato un lucchetto e forzato la serratura di una porta sul lato posteriore dell'edificio. All'interno, precisa il quotidiano toscano, non sarebbero stati riscontrati danneggiamenti, ammanchi o furti.

La titolare, Nicoletta Rabiti, madre del cantautore, pittrice, e autrice delle copertine dei brani del figlio, contattata dal Corriere Fiorentino, ha confermato la notizia ma non ha rilasciato commenti.

Al Tirreno ha invece parlato il marito, Marco Corsi: "È stato il vigilante alle due ad avvertirci che c’era stato un tentativo di intrusione e che una delle porte posteriori del locale era stata spaccata – ha spiegato – Siamo andati immediatamente a controllare e sinceramente era tutto a posto".

Sono stati allertati anche i Carabinieri della stazione di Buriano che si occupano delle indagini. Il locale si trova nella frazione di Macchiascandona (da cui prende il nome) a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grossetto.

"Il ristorante non è purtroppo dotato di telecamere – ha raccontato ancora il padre di Lucio Corsi – ma se la zona intorno a Macchiascandona dovesse continuare a essere presa di mira da malintenzionati non ci resta che mettere anche noi la videosorveglianza".

"Questa volta è andata bene, probabilmente perché i ladri sono stati disturbati da qualcosa nel momento di entrare dentro i nostri locali", ha aggiunto.

Nei giorni precedenti i militari della stazione di Buriano avevano effettuato controlli nella zona a seguito di diverse altre segnalazioni di furti nei pressi del confine tra i comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

