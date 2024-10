Tenta il sorpasso, ma si schianta contro due furgoni: Antonio muore a 22 anni nell’incidente a Casemurate

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Nuova tragedia sulle strade della provincia di Ravenna. Un incidente mortale è avvenuto all'alba di oggi, martedì 29 ottobre, al confine tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna, a Casemurate, nei pressi del ponte su via Bagnolo. Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita: si chiamava Antonio Silvestre, aveva 22 anni e abitava a Forlimpopoli, pur essendo originario di Cesena.

La dinamica dell'incidente mortale a Casemurate

Le cause devono ancora essere chiarite, ma, in base alla prima ricostruzione, nello schianto sono stati coinvolti quattro veicoli: due automobili che procedevano in direzione Cesena-Ravenna e due furgoncini che viaggiavano nella direzione opposta. Pare che la vittima abbia tentato, con la sua Fiat Punto, di sorpassare una Opel Mokka lungo via Dismano, all'altezza del ponte sulla Cervese. Ci sarebbe stata una sbandata e poi lo scontro con i furgoncini che procedevano nell'altro senso di marcia.

Il ragazzo è stato sbalzato fuori dall'auto ed è morto praticamente sul colpo. Un’altra persona è stata trasportata con un codice di media gravità all'ospedale di Ravenna e non è in pericolo di vita. Immediato ma inutile l'intervento del 118, con due ambulanze e un'auto medicalizzata; sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Cervia.

La dinamica della sciagura è comunque al vaglio della Polizia Locale di Ravenna, coadiuvata sul posto dai Carabinieri di Cervia, intervenuti con una pattuglia della stazione di Castiglione di Ravenna per eseguire i rilievi di rito. Le forze dell’ordine hanno eseguito anche i test antialcol e antidroga agli autisti coinvolti, i cui esiti sono ancora da certificare. Via Dismano è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi di rito.