Esce per il suo primo giro con la moto che aveva sempre sognato: Andrea Ussi muore in un incidente a 22 anni Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita a Brugnato, in provincia di La Spezia, in un incidente con la moto che sognava da sempre e che era sua da appena 10 giorni. La vittima è Andrea Ussi.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia sulle strade italiane. Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita a Brugnato, in provincia di La Spezia, in un incidente con la moto che sognava da sempre e che era sua da appena 10 giorni. Stando alla prima dinamica dell'accaduto, il giovane – originario di Carrara – era uscito per una gita con gli amici sul passo del Bracco nel giorno della vigilia di Pasqua. Poi, per ragioni ancora da capire, a un certo punto è stato sbalzato dalla sella ed è caduto violentemente a terra. L'incidente proprio con la sua Yamaha che aveva da poco comprato nonostante il parere contrario dei genitori.

Il 22enne Andrea Ussi lavorava insieme al padre nell'officina di famiglia: due anni fa il giovane si era diplomato allo "Zaccagna" e aveva imparato il lavoro del genitore. Entrambi avevano la passione per le due ruote e i motori. La madre è una delle titolari del negozio sportivo Nautica Forza 7 di Marina di Carrara. Entrambi i genitori sono conosciuti in zona.

Come riporta La Nazione, la salma del giovane è stata posizionata nella sala del commiato della Pubblica assistenza dello Stadio: qui tantissime persone sono arrivate per un ultimo saluto davanti al feretro. Infine i funerali di questa mattina. Lascia il padre Roberto, la madre Mavi Barattini e la sorella. Tantissimi gli amici. Tutti lo ricordano come un giovane solare, tranquillo e gentile: un ragazzo con un’educazione di altri tempi. Andrea amava salire sulla sua bicicletta e spesso in compagnia degli amici andava a fare escursioni in montagna e alle cave. E da pochi giorni sognava quella sua gita con la nuova moto.