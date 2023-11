Tenta di stuprare 13enne alla fermata del bus, lei reagisce e scappa: caccia all’uomo a Bologna La ragazzina sarebbe riuscita a resistere con tutte le sue forze e a reagire alla brutalità dell’uomo e infine a scappare verso casa. Solo una volta giunta nell’abitazione, ancora in lacrime e sotto shock, è riuscita a raccontare tutto ai familiari.

A cura di Antonio Palma

Ennesimo caso di aggressione sessuale a Bologna con vittima una ragazzina appena 13enne. L’episodio risale a diversi giorni fa e l’aggressore al momento resta ignoto ma la polizia mantiene il massimo riserbo sulle indagini e sulla caccia all’uomo per proteggere la giovanissima vittima. La violenza sarebbe avvenuta nella serata del primo novembre scorso nei pressi di una fermata degli autobus nel quartiere Barca del capoluogo emiliano.

Secondo quanto ricostruisce il Resto del Carlino, la minorenne era appena scesa dal mezzo per tornare a casa, intorno alle 23 del giorno festivo, quando uno sconosciuto si è avventato su di lei aggredendola sessualmente. La vittima sarebbe stata palpeggiata pesantemente nelle parti intime dallo sconosciuto che infine avrebbe tentato di toglierle i vestiti per tentare di stuprarla.

La ragazzina però avrebbe resistito con tutte le sue forze riuscendo a reagire alla brutalità dell’uomo e infine a scappare verso casa. Solo una volta giunta nell’abitazione, ancora in lacrime e sotto shock, è riuscita a raccontare tutto ai familiari che quindi hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine.

La tredicenne è stata accompagnata all’ospedale Maggiore di Bologna dove per lei è scattato il protocollo per le vittime di violenza sessuale. Ascoltata in forma protetta dagli inquirenti che sono accorsi sul posto, ha riferito di non aver mai visto quell’uomo, descritto come di origine africana. Sul luogo dove si sarebbe consumata l’aggressione effettuate anche le verifiche della polizia scientifica per individuare eventuali tracce dell’aggressore che però per ora resta ignoto.

Il caso purtroppo è solo l’ultimo di una serie di aggressioni sessuali segnalate negli ultimi mesi a Bologna. Sono 219 infatti le denunce di violenza sessuale pervenute alle forze dell’ordine solo nei primi mesi di quest’anno. “Gli episodi di cronaca in strada hanno una ferma risposta da parte delle istituzioni locali e delle forze dell'ordine: occorre che ci sia altrettanta capacità di risposta da parte della magistratura e di chi deve perseguire le persone che si macchiano di questi crimini", aveva detto nei giorni scorsi il sindaco Lepore.