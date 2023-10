Tenta di strangolare la moglie davanti ai figli: donna ricoverata in fin di vita a Savona A Savona nella notte di venerdì un 42enne ha aggredito la moglie nella sua abitazione nel centro della città. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe tentato di strangolare a mani nude la compagna, al culmine di una lite nata per futili motivi. La scena si sarebbe svolta davanti figli della coppia. La donna è ricoverata in gravi condizioni, l’uomo è stato arrestato.

A cura di Eleonora Panseri

Venerdì sera, poco prima della mezzanotte, nuovo caso di violenza in famiglia, questa volta a Savona, in Liguria. Un uomo di 42 anni ha aggredito la compagna nella sua abitazione nel centro della città. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il 42enne abbia tentato di strangolare a mani nude la donna, al culmine di una lite nata per futili motivi. La scena si sarebbe svolta sotto gli occhi terrorizzati dei figli della coppia.

La donna avrebbe perso conoscenza e sarebbe crollata a terra. A quel punto il compagno ha chiamato i soccorsi del 118. Sul posto sono immediatamente arrivate ambulanza e automedica, che hanno tentato di rianimare la donna e l'hanno trasportata in condizioni gravissime all'ospedale "San Paolo" di Savona. La vittima ora si troverebbe nel reparto di Rianimazione della struttura, in prognosi riservata.

Insieme ai sanitari si sono presentati sul posto anche i carabinieri del comando provinciale di Savona e il magistrato di turno: gli uomini dell'Arma hanno ascoltato la versione dell’uomo, che avrebbe detto di aver compito il gesto dopo aver sentito la moglie parlare al telefono con qualcuno, in preda alla gelosia. Al momento dell’accaduto della lite e del tentato strangolamento, erano presenti nell'abitazione anche i quattro figli della coppia che stavano dormendo nelle rispettive camere.

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, pare che in passato non fossero state mai presentate denunce o segnalazioni di un rapporto violento o pericoloso all'interno del nucleo familiare, protagonista questa volta della violenza.

Gli investigatori, diretti dal sostituto procuratore Ferro, hanno arresto l’uomo e lo hanno portato negli uffici della Procura della Repubblica di Savona, dove è stato sentito anche alla presenza del magistrato. Successivamente è stato trasferito in carcere e ora dovrà rispondere del reato di tentato omicidio.