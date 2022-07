Tenta di recuperare una multa volata su un tetto ma perde l’equilibrio e precipita: grave vigilessa Incidente sul lavoro in Calabria: una vigilessa stava controllando uno stabile e consegnando un documento quando quando un foglio sarebbe volato via e, nel tentativo di recuperarlo, avrebbe perso l’equilibrio candendo a terra. È ricoverata in terapia intensiva.

A cura di Ida Artiaco

Mentre era in servizio intenta a notificare un atto in un’abitazione, per recuperare un foglio volato sul tetto è precipitata nel vuoto. Sono gravi le condizioni di una vigilessa originaria della Locride, in Calabria, rimasta vittima di un incidente durante l'orario di lavoro a Siderno.

La donna, di cui non sono state rese note le generalità, si trova al momento ricoverata nel reparto di terapia intensiva al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove è giunta trasferita da un mezzo di elisoccorso, come riporta la stampa locale.

La donna presenta un trauma cranico e al momento è in coma in attesa di comprendere l'esito degli accertamenti. Ancora tutta da chiarire la dinamica di quanto successo.

L'incidente si è verificato questa mattina: la vigilessa stava controllando uno stabile e consegnando un documento quando quando un foglio sarebbe volato via e, nel tentativo di recuperarlo, avrebbe perso l'equilibrio candendo a terra da un'altezza di circa quattro metri.

È questo l'ennesimo incidente sul lavoro che si verifica in Italia negli scorsi giorni. Tra gli ultimi, in ordine cronologico, si ricordi quello in cui è rimasto vittima un operaio di 32 anni a Flumeri: travolto da catrame liquido mentre lavorava in fabbrica. Portato d’urgenza in ospedale, se la caverà con ustioni a braccia e gambe.

Proprio oggi, invece, in provincia di Brescia, un uomo è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale dopo essere stato urtato dalla pala di un muletto mentre si trovava al lavoro nella sua azienda agricola: era impegnato in una manovra, ma cosa sia successo è ancora tutto da definire.