Incidente sul lavoro a Flumeri, operaio di 32 anni investito da catrame liquido: è in ospedale Un operaio di 32 anni è stato travolto da catrame liquido mentre lavorava in fabbrica: portato d’urgenza in ospedale, se la caverà con ustioni a braccia e gambe.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora un incidente sul lavoro, per fortuna stavolta senza esiti fatali. Un operaio napoletano di 32 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato travolto da catrame liquido: l'uomo non sarebbe in pericolo di vita, apprende Fanpage.it, ma è rimasto ferito a braccia e gambe dalle ustioni causate dal catrame che lo ha travolto in pieno. Il tutto è accaduto a Flumeri, all'interno di un'azienda dell'area industriale della valle Ufita, in Alta Irpinia.

Qui i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda sono intervenuti poco dopo le 11.30 di questa mattina, assieme al personale medico-sanitario del 118, giunto con le ambulanze. L'operaio, 32enne e originario del Napoletano, durante lo scarico di catrame liquido da una cisterna all'interno dell'azienda era rimasto investito dal bitume bollente. Recuperato dai vigili del fuoco, è stato affidato ai sanitari del 118 che ne hanno disposto l'immediato trasporto all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino per le cure del caso. Lungo il tragitto, i vigili del fuoco hanno dato assistenza all'ambulanza, accompagnandola fino all'arrivo nel nosocomio arianese. L'operaio se l'è cavata con ustioni a braccia e gambe: non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano sotto osservazione da parte dei medici. Da valutare l'entità esatta delle ustioni, visto che il catrame liquido, possedendo un'alta temperatura interna, può fare danni devastanti ai tessuti vivi. Fortunatamente l'uomo non è in condizioni critiche: nelle prossime ore sarà sottoposto ad ulteriori esami, ma il peggio sembra essere stato scongiurato.